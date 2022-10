Le Cascate dell' Iguaz da record | mai così abbondanti

Agenzia askanews

Una piena eccezionale del fiume ha costretto l'Ente dei parchi nazionali brasiliano a chiudere una parte'accesso alle'Iguaz . Le forti piogge in Brasile che hanno provocato l'aumento della portata'acqua che arriva alle celebri, secondo gli addetti ai lavori, si tratta di una portata record ...Oddio, ancora con la donna oggetto . Oh mamma, ho perso le palle, mi sonin terra, son rotolate e non le trovo più: o santi numi, Scarlett Johansson che al podcast ...inglese che ogni primo'... Le Cascate dell'Iguazù da record, mai così abbondanti Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Organizzare le vacanze in Islanda per il 2022 è una di quelle esperienze a cui nessuno dovrebbe rinunciare. Ecco alcune attività da provare.