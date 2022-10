Lazio - Sturm Graz | la diretta | finisce 2 - 2 | Sarri vicino all' impresa

Commenta per primoGraz: 2 - 2 Provedel 6,5 : praticamente inoperoso nel primo tempo. Risponde presente su una conclusione in avvio di ripresa ed è decisivo in almeno altre due occasioni. Sui gol però può ...Commenta per primoGraz 2 - 2 (primo tempo 1 - 0) Marcatori: 44'p.t. Immobile (rig)(L), 11's.t Boving (S), 25' s.t. Pedro (L), 37' s.t. Boving Assist: 25's.t.(4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Gila, ...La Lazio pareggia ancora contro lo Sturm Graz in una gara decisamente condizionata dalle scelte arbitrali di Stegemann. Su tutte l'espulsione di Manuel Lazzari. Negli studi di Dazn, Luca Marelli, ex ...Bel primo tempo contro un avversario duro e a tratti feroce, la Lazio va, convinta, anche nelle difficoltà. L’espulsione cambia tutto, ma la confidenza nello spartito dei giocatori, e i cambi giusti, ...