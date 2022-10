Lavatrice | il trucco dello spazzolino che ti facilita la vita

Leggi su dilei

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Oltre per l’utilizzo per il quale è stato inventato, ovvero prendersi cura della propria igiene orale, loda denti è un accessorio versatile che può aiutarci in molte faccende domestiche per una pulizia profonda e immediata. Prima su tutte, quella dei capi di abbigliamento o la biancheria che solitamente laviamo con il prelavaggio sprecando moltissima acqua e luce. Ovviamente comeper le pulizie, non andremo assolutamente a usare quello che sta nel nostro bagno con cui puliamo i denti quotidianamente ma l’idea, anche molto ecologica, è di riciclare i vecchi spazzolini e dargli nuovacome fedeli alleati per le pulizie di casa (e non solo…).da denti per una pulizia profonda Seguite il nostro consiglio: tenete sempre a portata di mano uno ...