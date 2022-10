Laura Chiatti | la somiglianza è impressionante | Sono due gocce d’acqua

Leggi su topicnews

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Per la grande gioia di tutti la bellissimasembra avere una sosia. E’ una persona a lei molto vicina, scopriamo di chi si tratta.è conosciuta come attrice, doppiatrice, modella e cantante italiana, nata a Castiglione del Lago il 16 luglio del 1982, moglie del noto attore Marco Bocci e madre di due figli Pablo ed Enea avuti con lo stesso.(foto web)Si avvicina al mondo della televisione dopo aver vinto un concorso di bellezza nel 1996, arriva sul piccolo schermo nel 1999 ottenendo una parte in “Un posto al sole” per poi continuare in svariate fiction made in Italy. Il suo debutto nel mondo del cinema arriva nel 2005 con “Mai più come prima”, ma nel 2006 fa il grande salto con “L’amico di famiglia” del regista Paolo ...