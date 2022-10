L' assessore leghista che uccise un immigrato rischia il processo | ma solo per eccesso di legittima difesa

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Non omicidio volontario ma una lettura molto più benevola. Per la Procura di Pavia il colpo di pistola che in un'afosa serata di luglio del 2021nella piazza di Voghera Youns El Bossettaoui , ...

... 42 anni,di lungo corso, laureato ma impegnato fin da giovane in politica, partendo dalle istituzioni locali, come consigliere circoscrizionale, consigliere comunale,e ...... 38 anni, di origini marocchine, fu il risultato di un eccesso colposo di legittimo difesa dell'alloraalla Sicurezza del centro del Pavese, l'avvocato Massimo Adriatici . Così ...Veronese, 42 anni, leghista di lungo corso, laureato ma impegnato fin da giovane in politica, partendo dalle istituzioni locali, come ...Per la Procura di Pavia il colpo di pistola che uccise nella piazza di Voghera Youns El Bossettaoui, fu il risultato di un eccesso colposo di legittimo difesa dell'allora assessore leghista Massimo Ad ...