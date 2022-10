L’addio al nubilato di Angela Melillo e le rose che da un mese le manda il compagno

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 13 ottobre 2022)si sposa domani 14 ottobre ed ha appena festeggiato con le sue amiche; un addio alche le ha regalato altra felicità. L’emozione inizia a farsi sentire,ammette che inizia a sentire le farfalle nello stomaco mentre l’uomo che sta per sposare continua a farla innamorare, a corteggiarla. E’ da unche il suolerosse, il numero esatto per il conto alla rovescia. Le ricorda quanti giorni mancano al matrimonio. Cesare San Mauro estanno per sposarsi, la showgirl anticipa i dettagli delle nozze e svela chi sarà la sua testimone. Al party per la sposa c’erano le amiche più care, tutte famose. Anche la rivista Chi era presente ...