La vittoria del centrodestra diventi una vittoria culturale e filosofica

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ladel, della quale mi felicito estremamente, deve trasformarsi, essere, una, addirittura, e neessariamente. Si tratta di ripensare l’Occidente in tutte le sue categorie: continente, nazioni, sovranità, valore dell’individuo, libertà, democrazia; automazione intelligente artificialmente; mezzi di comunicazione, nanotecnologie, natura da laboratorio, alimentazione degenerata,rapporti internazionali con gli Stati Uniti, la Russia, la Cina. Inoltre: spazio come ulteriore dimensione, fusione nucleare, adeguamento dei sistemi produttivi alla iperproduttività senza bisogno di lavoro umano, tema decisivo. Troppo fuoco e troppa carne! Inevitabile. Ileredita devastazioni Questa la situazione. ...

ivolleymagazine

Nell'ultimo turno le due squadre si sono sfidate in terra belga:West Ham per 0 - 1 , rete decisiva di Scamacca. DIRETTA/ Silkeborg West Ham (risultato finale 2 - 3): Tengstedt accorcia ...La stagione della Roma è già al suo primo bivio perché ogni risultato che non sia lacontro il Real Betis complicherà ulteriormente il discorso qualificazione. Dopo tre ...alla vigilia... Pallavolo FIVBWomensWCH – Zè Roberto: “E’ stata una vittoria del cuore” Come si legge sui media del Regno Unito infatti, contiene incastonato il Koh ... Compagnia delle Indie Orientali dopo le guerre anglo-sikh e presentato alla regina Vittoria nel 1850. Secondo una fonte ...Santa Domenica Vittoria è un paesino incastonato tra le vallate del parco dei Nebrodi e con una vista privilegiata sull’Etna. Sono circa 800 gli abitanti , ...