La Strategia di sicurezza nazionale letta dagli esperti del German Marshall Fund

(Di giovedì 13 ottobre 2022) L’amministrazione Biden ha appena reso nota ladi(Nss). Glidell’Alliance for Securing Democracy delhanno condiviso le loro reazioni, analizzando aspetti quali la cleptocrazia russa, la competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina e il punto di vista dell’Europa. Per David Salvo, vicedirettore ed ex funzionario del Dipartimento di Stato in Russia, “ladidescrive la Russia come una forza distruttiva sulla scena intersenza giri di parole. Sottolinea in modo appropriato come le azioni inconcepibili della Russia in Ucraina si ripercuotano ben oltre i confini del Paese e si inseriscono in una più ampia ...