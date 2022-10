(Di giovedì 13 ottobre 2022) " Ilsurclassa nuovamente l' Ajax ". Non fa sconti il quotidiano olandese De Telegraaf in merito alla nuova, roboante vittoria delsui Lancieri. Prosegue la testata neerlandese: " Il ...

Corriere dello Sport

" Il Napoli surclassa nuovamente l' Ajax ". Non fa sconti il quotidiano olandese De Telegraaf in merito alla nuova, roboante vittoria del Napoli sui Lancieri. Prosegue la testata neerlandese: " Il ...Il rapporto, pubblicato mercoledì, afferma che la Serbia deve allinearsi alla politicadel ... Lo stesso Vui ha offerto commenti più misurati in una conferenzacongiunta con l'ambasciatore ... La stampa estera esalta il Napoli: "Spalletti frusta ancora gli olandesi" « L’adesione dell’Ucraina alla Nato può portare alla Terza guerra mondiale ». Lo ha detto il vicesegretario del ...Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi ...