La squadra femminile italiana di ciclismo conquista l' oro nell' Inseguimento su pista

(Di giovedì 13 ottobre 2022) AGI - Quattro azzurre sul tetto del mondodelsu. A laurearsi campionesse mondialia serata parigina sono state Elisa Balsamo, Martina Fidanza (in finale ha sostituito Martina Alzini), Chiara Consonni e Vittoria Guazzini. Sulladi Saint-Quinten-en-Yvelines nei pressi di Parigi, le italiane, argento un anno fa, hanno vinto in 4'09"760 (nuovo record italiano) battendo in finale la Gran Bretagna: Neah Evans, Katie Archibald, Josie Knight e Anna Morris hanno accusato un ritardo di 1"609. "Ci siamo allenate tanto per questo e finalmente è arrivato il risultato che tutte volevamo", ha commentato a caldo Chiara Consonni. Per Martina Fidanza e la seconda medaglia a questo Mondiale, la seconda d'oro dopo quella di ierio ...