La Sirenetta | il poster del film Disney con star Halle Bailey

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La protagonista della nuova versione delLaha condiviso il nuovo teaserdell'atteso adattamento del classico d'animazione. Nel mese di maggio 2023 arriverà nelle sale cinematografiche la nuova versione del classico Lae la protagonistaha ora condiviso il nuovo teaser. L'immagine è accompagnata dalla didascalia: "Le parole non possono descrivere come mi senta immensamente onorata nell'interpretare ladei miei sogni, Ariel, nelLa. Venite in fondo al mare con me, nei cinema il 26 maggio 2023". IlLacon, Javier Bardem, Jonah ...