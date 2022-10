La sinistra si legga solo queste frasi della Segre e impari

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Già immagino nelle redazioni la corsa a ribaltare il borderò e dedicare fiumi di pagine al discorso di Liliana. Ci sono tutte le condizioni: nel suo discorso ha citato la Marcia su Roma, le leggi razziali, il 25 aprile, Giacomo Matteotti, la Costituzione “che dovremmo attuare” nata dall’antifascismo. Ha bacchettato chi vuole riformare la Carta (Meloni), invitato a tenere la “politica urlata” fuori dall’Aula, a non usare linguaggio d’odio. Insomma: un discorso più contro la destra che di unità nazionale. Per cui ci sono tutti gli elementi per un bel minestrone elogiativo che piace tanto ai giornali nostrani. Ve li leggerete altrove, non qui, tanto rovesceranno fiumi di inchiostro. Noi al massimo potremmo far notare che un discorso così “politico”, visti i riferimenti alle Riforme e alle manovre economiche, potrebbero non spettare a un presidente provvisorio del ...