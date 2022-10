La signora in giallo | Angela Lansbury ci ha lasciati | Da oggi siamo tutti più soli

Leggi su newstv

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Un altro tassello della storia dello spettacolo ci ha lasciato. Non che non fosse una possibilità, data la sua età, ma certe persone lasciano un vuoto che difficilmente potrà essere colmato. Ecco la nostra idea. Da queste pagine (web) di Newstv, spesso parliamo di, “l’inossidabileFletcher”, di quanto sia amata in tutto il mondo ed ogni curiosità, dettaglio sulla sua vita, reale e fittizia sia sempre gradita a chi legge. Ciao Jessica (Instagram)Il nostro ricordo C’è da dire che le curiosità proposte non sono mai “pruriginose”, mai pescare nel torbido, perché di torbido, questa elegante, non ne aveva. Sì, è vero, ha sposato un uomo che poi si rivela bisessuale, ma la loro separazione avviene in modo sereno, senza clamori o rancori, senza lancio di stracci, è pur vero che all’epoca non ci ...