La seconda carica dello Stato va alla Destra italiana | Ignazio La Russa eletto Presidente del Senato

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Più forte degli attriti interni in Forza Italia. Giorgia Meloni va avanti lanciando un segnale a coloro che hanno intenzioni “bellicose”.Laè il nuovodel. Il braccio destro di Giorgia Meloni èstragrande maggioranza deiri, con 116 voti. Si contano 66 schede bianche, due i voti per la Segre e due per Calderoli. Diversiri di Forza Italia non hanno però rispostoprima chiama per l’elezione deldelmanifestando “irritazione” per i metodi usati per comporre l’esecutivo. Gli azzurri, fuori dall’accordo sulla presidenza di Camera e, si sentirebbero sotto rappresentati anche nella ...