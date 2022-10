La sconfitta di Berlusconi | la Meloni tira dritto Il caso ' Licia Ronzulli' | ecco chi è

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il giorno in cui Silvioprova a mettere in discussione la linea scelta da Giorgiafinisce con un partito allo sbando . La decisione di non votare Ignazio La Russa come presidente del ...

Lei si definisce "un soldato nelle mani di". Lui oggi ricambia, muovendo battaglia agli alleati. Contro di lei, i veti di Giorgia Meloni che non la vuole (e probabilmente non l'avrà) nella ...Gli unici due a esprimere il proprio voto sono stati il leader azzurro Silvioe la ex presidente di Palazzo Madama, Maria Elisabetta Casellati, ora probabilmente candidata al ministero ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il giorno in cui Silvio Berlusconi prova a mettere in discussione la linea scelta da Giorgia Meloni finisce con un partito allo sbando . La decisione di non ...