La Russia ha inserito Meta nella lista delle organizzazioni estremiste e terroristiche

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Martedì scorso laha, società proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp,fornita dal Servizio federale di monitoraggio finanziario della Federazione Russa, noto come Rosfinmonitoring. LEGGI ANCHE > DisinformazioneUcraina, le reti di account fake rimosse daPerché ? A marzo, laaveva già chiuso Facebook e Twitter eera stata dichiarata «organizzazione estremista» da un tribunale russo. Come riporta SkyTG24, i social network dierano stati accusati di ospitare contenuti che invocavano la violenza contro i russi da parte di utenti ...

...Financial Monitoring Service (noto come Rosfinmonitoring) della Federazione Russa haMeta ...giudice Olga Solopova del tribunale distrettuale di Tverskoy ha ugualmente bandito Meta dalla,...Summary Lavede Meta come terrorista La strategia delle autorità russe Lavede Meta ... instagram e whatsapp, su tutto il territorio russo, ora il Cremlino hala società fondata ...Meloni si attende un voto compatto della al Senato sul nome di Ignazio La Russa, consapevole che altrimenti il centrodestra, inizierà con il piede decisamente sbagliato l'avventura di governo.Il puzzle delle presidenze. Il centrodestra lavora per chiudere l'accordo entro questa mattina sulle presidenze delle camere. L'accordo definitivo si dovrebbe siglare prima del voto, con la presidenza ...