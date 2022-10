La Russa si presenta a guida Senato | sarò uomo delle istituzioni

... di rivalità, di contrasto storico, di antiche o nuove discussioni, con un linguaggio che mi auguro sia quello auspicato dalla presidente Segre, Violante - ricorda La- ebbe a dire che un clima ...Non siproprio in cabina con l' eccezione di Silvio Berlusconi, nella solita versione ... Per la verità c'è anche un caso Berlusconi - Lache si consuma quando quest'ultimo, ancora non ...Roma, 13 ott. (askanews) - L'elezione che a Palazzo Madama porta Ignazio La Russa a diventare la seconda carica dello Stato è rapida, rapidissima, ...Dalle immagini traspare come l'ex premier non nasconda la propria irritazione e abbia un moto di stizza agitandando la mano nel segno di mandare a quel paese il suo interlocutore. Inequivocabile, poi, ...