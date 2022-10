La Russa | Sarò inflessibile nel difendere i diritti della maggioranza e dell’opposizione

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 13 ottobre 2022) “Qualcuno di voi ha avuto l’occasione di conoscermi, di apprezzarmi, alcuni meno, lo capisco. Ma l’agone politico ci porta a un confronto anche battagliero e teso. Ho pero’ La speranza in cuor mio di sapere che chi mi ha conosciuto in ruoli istituzionali abbia potuto apprezzare il mio totale rispetto delle istituzioni. E io, quando sono chiamato a ruoli sopra le parti posso assicurare l’assoluta dedizione e dico che saro’nelnella stessa identica maniera”. lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La, parlando in Aula subito dopo La sua elezione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.