La Russa presidente del Senato sprint | spaccando maggioranza e opposizione

(Di giovedì 13 ottobre 2022) L'elezione che a Palazzo Madama porta Ignazio La Russa a diventare la seconda carica dello Stato è rapida, rapidissima, ma non certo indolore. E difatti finisce con un fuoco incrociato di veleni e accuse tra il Pd e i Cinquestelle, tra Azione-Iv e il resto del centrosinistra e, ovviamente, all'interno del centrodestra. Sì perchè La Russa vola lungo, ben oltre i 104 voti necessari per diventare presidente al primo colpo (maggioranza assoluta degli eletti), ma dei 116 voti che ottiene non deve ringraziare il centrodestra. Almeno non tutto. Lui ne è (fin troppo) consapevole e nel suo primo discorso all'assemblea ringrazia "chi mi ha votato, chi non mi ha votato e anche chi mi ha votato fuori dal centrodestra".

