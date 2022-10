La Russa presidente del Senato | chi lo ha votato? I calcoli del Pd

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il Pd ha una sua lettura di quanto accaduto alcon l’elezione adi Ignazio Lagrazie ai voti di parte dell’opposizione. Un dirigente di primo piano dem la spiega così all’Adnkronos. “Hannoper Lai 9ri del Terzo Polo, poi altri voti sono arrivati dal Misto, magari ci sono anche gli unici 2 voti di Fi e poi avrebberoanche alcuniri M5S”. Motivazioni diverse dietro alle mosse di Terzo Polo e 5 Stelle. “Sul Terzo Polo la spiegazione è semplice: un do ut des sulle vicepresidenze delle Camere”. Azione/Iv stanno alzando i toni -ieri lo ha fatto per primo Matteo Renzi- denunciando che Pd e M5S vorrebbero tenerli fuori dalle cariche istituzionali. Insomma, prendersi le 4 ...

"Mentre la maggioranza è partita divisa, una parte dell'opposizione ha fornito un soccorso decisivo per l'elezione di Ladel Senato. Un comportamento grave e irresponsabile che deve essere denunciato con la massima forza". Lo scrive su Twitter il senatore e coordinatore della segreteria Pd, Marco ...Il siciliano Ignazio Benito Maria Laclasse '47, nato a Paternò, è il nuovodel Senato per la XIX legislatura dopo che, fino a ieri, sempre a palazzo Madama, ha vestito i panni di vicepresidente. In quanto alla ...L’elezione di La Russa alla presidenza del Senato e lo screzio con Berlusconi che rischia di pesare sulla gestazione del Governo ...Il neo-eletto presidente del Senato omaggia Liliana Segre e sulla guerra in Ucraina dice: "I patrioti e chi fugge dalle guerre vanno accolti con onore" ...