La Russa presidente del Senato

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Si lavora ancora per chiudere l'accordo con Palazzo Madama a Fdi e la presidenza della Camera alla Lega, in pole Riccardo Molinari. Per Meloni la difficoltà di gestire i malumori di Forza Italia e le ambizioni leghiste

Momenti di tensione al Senato. Ildi Forza Italia, Silvio Berlusconi , ha battuto i pugni sui banchi, sbattendo una penna e mandando a quel paese Ignazio La Russia , in corsa per la presidenza del Senato della Repubblica. ...... dove il nome su cui si sarebbe raggiunto l'accordo è quello di Ignazio La. Silvio Berlusconi,... Lo stesso Silvio Berlusconi ha poi votato per ildel Senato invitando gli azzurri a ...Il 13 settembre il Senato, riunito per la prima volta dopo le elezioni del 25 settembre, ha eletto come suo presidente il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa, che ha ricevuto 116 voti ...Il video virale sui social mostra la reazione dell'ex Cavaliere dopo un breve colloquio con il più che probabile Presidente del Senato ...