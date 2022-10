La Russa eletto presidente senza Forza Italia E l' opposizione si spacca

Leggi su iltempo

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Alla fine, Ignazio Laè ildel Senato della XIX legislatura. Quello che però, alla vigilia, sembrava un passaggio scontato, si compie solo perché la politica è 'l'arte dell'impossibile'. I fatti: di buon mattino Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi fanno il punto alla Camera. Sul tavolo ci sono sì i nomi per le presidenze delle due assemblee ma anche, e soprattutto, quelli per la compagine di Governo. Il nodo resta sempre l'ingresso in squadra di Licia Ronzulli. La leader FdI ribadisce il suo no e il Cav non gradisce. La contromossa a palazzo Madama è subito servita: mentre inizia la prima votazione Berlusconi riunisce i senatori azzurri, che non partecipano al voto. Sembra una scelta fatta per prendere tempo e portare gli alleati a più miti consigli ma alla fine Berlusconi decide di andare fino in fondo. Solo lui e Elisabetta Casellati ...