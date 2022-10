La Russa eletto presidente del Senato senza i voti di Forza Italia Tensione nel centrodestra

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ignazio Laè statodel: superato il quorum delle 104 schede necessarie per la prima votazione. Un’elezione che arrivadi, i cuiri non si sono presentati alla chiama, ad eccezione di Silvio Berlusconi ed Elisabetta Casellati. Sono 116 le schede su cui è stato segnato il nome delre di Fratelli d’. Sono almeno 17, invece, iarrivati dalle opposizioni. Le schede bianche sono state 65. Infine, 2a testa sono andati a Liliana Segre, solo per oggidell’Aula, e al leghista Roberto Calderoli, viceuscente. La strategia di ...

"Congratulazioni al neo presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La. Siamo orgogliosi che i senatori abbianoun patriota, un servitore dello Stato, un uomo innamorato dell'Italia e che ha sempre anteposto l'interesse nazionale a qualunque cosa. Per ...Lapresidente del Senato senza i voti di Forza Italia. Sul tavolo i ministeri chiave Una trattativa a oltranza . Su tutti i fronti e fino all'ultimo minuto utile. Tra Camera, Senato e ...Ignazio La Russa ringrazia chi l'ha votato come presidente del Senato. E ringrazia anche per i voti arrivati dalla minoranza. Perché ci sono state defezioni nella maggioranza: parte ...(Adnkronos) – La maggioranza si spacca sul primo voto in aula al Senato ma, nonostante il venir meno dei voti di Forza Italia, Ignazio La Russa viene eletto presidente al primo colpo grazie ai voti di ...