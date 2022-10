La Russa eletto presidente del Senato Mancano i voti di Forza Italia | zampino di Renzi?

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ignazio Laè il nuovodel. Il vice-di Fratelli d', alla prima votazione a Palazzo Madama, ha raggiunto quota 116, superando ampiamente i 104sufficienti per l'elezione. L'Aula, quando lo spoglio delle schede era ancora in corso, ha sottolineato il superamento del ‘traguardo' con un lungo applauso. Laha superato i 115ri di cui dispone il centrodestra, nonostante la gran parte deiri dinon abbiano preso parte alla votazione (Silvio Berlusconi ha votato, 16 dei 18ri azzurri non hanno votato). Secondo i primi rumors nei corridoi dei palazzi della politica potrebbe esserci ...

13.35 Senato, Lapresidente: 116 voti Ignazio Laè statopresidente del Senato. Il senatore di FdI con 116 voti ha raggiunto il quorum superando i 104 voti che erano sufficienti per l'elezione. 65 le schede bianche mentre 2 voti sono ...Tutti gli aggiornamenti in diretta Governo, Lapresidente del Senato (senza i voti di FI). Fumata nera alla CameraAlla prima votazione in Senato per l’elezione del presidente viene raggiunto il quorum: Ignazio La Russa è eletto seconda carica dello Stato. Applauso e standing ovation dei senatori del centrodestra ...Ignazio La Russa presidente del Senato. Eletto dai neosenatori e proclamato dalla senatrice a vita di Liliana Segre ...