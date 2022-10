La Russa eletto presidente del Senato | malumori nella maggioranza e nelle opposizioni

Il neopresidente del Senato deve senza dubbio gran parte della sua fortuna al padre ... partito volontario per il fronte nordafricano durante la seconda guerra mondiale, Lasenior aderì ...L'esponente di Fratelli d'Italia è statograzie ai voti fuori alla maggioranza. Per la Camera spunta il nome del leghista ...Ai microfoni di iNews24, Massimo Villone, costituzionalista, sull'elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...