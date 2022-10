La Russa alla presidenza del Senato Camera | Meloni | “Punto a chiudere velocemente su Molinari” Liliana Segre apre la seduta | “L’anniversario della marcia su Roma è per me una vertigine”

Gli eletti chiamati a eleggere i presidenti dei due rami del Parlamento. Salvini: "Centro destra oggi dà mostra unità e ...Si riferisce al fatto che Enrico Letta manifesterà sotto l'ambasciata, mentre, a metà novembre, un'altra parte dei dirigenti del Pd, insiemesinistra più sinistra, saranno...I presidenti vengono eletti con voto segreto. L'accordo raggiunto tra Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega avrebbe portato alla decisione di ...(Adnkronos) – Il passo indietro di Roberto Calderoli sulla presidenza del Senato “è un gesto di grande generosità, come me e forse più di me aveva i titoli” per ambire alla presidenza di Palazzo Madam ...