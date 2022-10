La Russa al Senato e Molinari alla Camera Ronzulli fuori dal Governo

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Licia èpartita,fine Giorgia ha vinto il braccio di ferro…”. La notizia dell’esclusione di Liciadal futurodi centrodestra comincia a diffondersi tra gli azzurri subito dopo il colloquio a Villa Grande tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Un incontro, raccontano, franco, nel corso del quale la leader di via della Scrofa avrebbe resistitopressante richiesta del Cav di concederesua fedelissima un ministero, se non di prima fascia, almeno con portafoglio. Niente da fare, la presidente di Fratelli d’Italia, a quanto si apprende, sarebbe stata irremovibile sul punto, e allo stato,sarebbedal Cdm. Il condizionale è d’obbligo, perchè le trattative ...

Accordo fragile sulle presidenze: Laal, Camera alla Lega Fratelli d'Italia ...... una debolezza travestita da furbizia Giorgia Meloni, la storia politica e le radici a destra: ritratto della leader di FdI che è a un passo dal governo Ignazio Laal, Montecitorio al ...Manca ancora l'intesa sulla presidenze di Camera e Senato (Molinari e La Russa favoriti) ma il segretario del Carroccio è ottimista. Incontro con Giorgetti che vuole essere rassicurato ...