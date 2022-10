La Roma pareggia a Siviglia | 1-1 sul campo del Betis

Al 55' lae Belotti può finalmente esultare dopo un lungo controllo var: Abraham riesce a toccare in area per Camara che favorisce l'appoggio in rete del Gallo da due passi. Mourinho e ...53' - LACON BELOTTI: filtrante di Abraham, Camara dal fondo e facile tap - in dell'ex Torino. Il gol, inizialmente annullato dall'arbitro, viene assegnato dal Var dopo un check di 3'. ...We and our partners store and/or access information on a device, such as unique IDs in cookies to process personal data. You may accept or manage your choices by clicking below, including your right t ...SIVIGLIA (SPAGNA) (ITALPRESS) - La Roma pareggia 1-1 sul campo del Betis e sale a quota quattro nel girone C di Europa League. Dopo la beffa dell'andata al ...