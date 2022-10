La regina dello stile ha due assi nella manica Uno sul lavoro | l' altro in famiglia

Leggi su iodonna

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Per anni è stata lo spauracchio di chi, la mattina, si veste pescando a caso vestiti dall’armadio mixando senza un minimo di gusto stili, fantasie e colori. Insieme al fidato, inseparabile e un po’ perfido Enzo Miccio, Carla Gozzi, 59 anni, ha condotto per quasi 10 anni – dal 2009 al 2018 – il programma Ma come ti vesti?!, su Real Time. Per poi dispensare, successivamente, consigli di moda e fashion anche a Detto Fatto, su Rai 2. Carla Gozzi, tra moda, tv e vita privata guarda le foto Carla Gozzi e Ma come ti vesti?!trasmissione Ma come ti vesti?!, alcune malcapitate subivano ...