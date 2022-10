La nuova Honda Hornet ci riporta direttamente negli anni Novanta

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Laera scomparsa dai radar da quasi dieci, dopo essere stata una delle moto di maggiore successo della seconda metà deglie dei primi Duemila. Ma ora la casa di Tokyo ha presentato unatutta, che è stata disegnata in Italia nel centro R&Ddi Roma, traendo ispirazione dal passato ma guardando il futuro, creando un tratto distintivo come il serbatoio ispirato alla forma dell’ala del calabrone., tra passato e futuro La grande novità tecnica dellaè che non ha più il motore 4 cilindri in linea derivato da quello della sportiva CBR ma un bicilindrico parallelo da 750 cc. Il suo nome completo è infatti CB750 ...