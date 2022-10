La minaccia russa | “Se Ucraina nella Nato escalation sicura verso Terza Guerra Mondiale”

Leggi su tpi

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Lo spettro dellaaleggia ancora tra le potenze implicate nel conflitto in. Oggi a chiamarla in causa è il vice segretario del Consiglio di Sicurezza russo Alexander Venediktov. “L’adesione dell’allapuò portare allae la stessalo capisce”, ha dichiarato Venediktov in una lunga intervista all’agenzia Tass. Secondo Venediktov, la richiesta di adesione rapida dell’allaè “piuttosto una mossa propagandistica”. “Ma poiché molti del regime di Kiev non hanno il contatto con la realtà – ha proseguito – non sarei sorpreso se alcuni si aspettassero davvero l’ingresso del loro Paese...