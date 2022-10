La legge della coalizione

Orizzonte Scuola

Un quadro contorto, che è molto complicato raddrizzare: servirebbe in primis una riformaelettorale, come ha detto Várhelyi e come aveva proposto anche l'alto rappresentante per la Bosnia ...Che, in attesaformazione di quelle permanenti, dovrà convertire inl'ultimo decreto Aiuti di Draghi e occuparsiNota di aggiornamento del Def . E, a questo punto, anche... Nuovo governo, dal Dl Aiuti Quater alla Legge di Bilancio passando per il contratto scuola. Battesimo di fuoco per il nuovo Ministro dell’Economia Non è mai stato facile. I governi non nascono da soli e non c'è un protocollo, uno schema, un algoritmo che mette i nomi nelle caselle giuste ...Non è possibile premiare i docenti secondo criteri burocratici: dovrebbero fare da guida le esperienze reali di scuola in zone disagiate e "di frontiera" ...