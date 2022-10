Gazzetta del Sud

Al 41' l'arbitro Stegemann assegna rigore allaper fallo di Affengruber su Zaccagni. Passeranno altri quattro minuti (check del Var) prima che Immobile al 45' sigli l'1 - 0 e un nuovo record: ...... sotto il post di Atac sui bus sostitutivi, ha aggiunto : "vabbè, la navetta...attesa una vita, arriva quando laè affollata e tira dritto, le dobbiamo correre appresso per abbrancarla. Vi ... La Lazio fermata dallo Sturm, pari Roma col Betis, Fiorentina a valanga I giallorossi a Siviglia hanno concluso 1-1 con il Betis, i bianoccelesti 2-2 all'Olimpico contro lo Sturm Graz. Fiorentina ok in Conference, battuti gli Hearts 5-1 ...Con il gol allo Sturm Graz diventa il miglior marcatore europeo biancoceleste. Staccato Inzaghi, i tifosi lo celebrano ...