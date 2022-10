La Lazio da 14 gol in 4 partite cerca certezze in Europa Straordinari per Immobile

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Straripante in campionato, con 14 gol a zero di punteggio complessivo nelle ultime 4 gare, la miglior difesa e il secondo miglior attacco. Discontinua, a tratti distratta, con un’altra marcia inLeague. Unaa due facce è chiamata a conquistare punti e continuità anche in campo continentale. Dopo lo 0-0 con lo Sturm Graz, il secondo atto con gli austriaci è all’Olimpico nella quarta giornata diLeague. Lo stadio non è quello delle grandi occasioni, ma Sarricomunque i tre punti che rappresenterebbero un mattoncino in più nella marcia al primo posto. Si preparano le rotazioni, ma senza rivoluzioni. Anche perché “il turn over mi sta sul ca…”, parola di Sarri. E ancora: il turn over è “una fissazione tutta italiana“. Tradotto:, senza sostituti, gioca. Fresco di aggancio ...

Lo è il ballottaggio con Vecino, Cataldi ha superato la gastroenterite, Luis Alberto in Europa parte dall'inizio, anche se ha segnato 3 dei 4in quest'avvio da subentrato. Lain Italia ha ......45 Qarabag - Olympiakos 18:45 Royale Union SG - Braga 18:45 Ferencvaros - Stella Rossa 21:00-...00 Bulgaria U17 - Svizzera U17 15:00 IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICOGohar - Nassaji Mazandaran ...RASSEGNA STAMPA - Sergej Milinkovic-Savic è sempre più un top player della Lazio e della Serie A. Un avvio di stagione mostruoso per il Sergente che dopo nove giornate di ...Fondetevi in una sola Lazio. In Coppa come in campionato. Lotito lo ha chiesto, dopo Herning e Graz, in un discorso nello spogliatoio. Sarri ribadisce il concetto, fra le righe, in ...