La Fiorentina ne fa cinque agli Hearts e respira | per il primo posto però servirà un mezzo miracolo

... gol di Hancko! Il dato è - 2 invece per la Lazio di Maurizio Sarri, che vantagol all'... rifilando un poker a Cremonese, Spezia e. RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICHE/ In campo la ......è il fatto che la Lazio ha trovato la via del gol nei primi 15 minuti di gioco indelle sue ... - Giocatori da tenere d'occhio: Matías Vecino ha segnato il primo gol contro laed ha ...La Fiorentina respira. Dopo aver perso con quattro gol di scarto con la Lazio, acuendo una crisi nera in campionato dove sono arrivate appena due vittorie su nove partite, i viola stavolta vincono con ...Nelle partite del tardo pomeriggio di Europa League largo successo della Fiorentina, che ne rifila atri cinque agli scozzesi dell’Hearts, già “puniti” per 0-3 nella gara d’andata. Non va oltre il pare ...