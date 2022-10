La fake news di Renzi | “Greta Thunberg ha detto che ‘bisogna aprire al nucleare' ” Ma l’attivista svedese non lo hai mai dichiarato – Video

(Di giovedì 13 ottobre 2022) “Persinohacheal’“. È la bufala rilanciata da Matteoin un, pubblicato ieri, in cui attacca “la sinistra che dice no a rigassificatori e termovalorizzatori”. Ma, intervistata dal programma tedesco Tagesschau, hasostanzialmente il contrario. Ovvero che “bisogna investire sulle energie rinnovabili, piuttosto che sui combustibili fossili”. Poi, rispondendo a una domanda della giornalista, che le chiedeva del dibattito in Germania sul prolungamento delle attività nelle centrali nucleari e in quelle a carbone, hache “penso sia sbagliato focalizzarsi sul carbone”. E alla domanda se le centrali ...

Agenda Digitale

Fabio Parenti che aiuteranno i nostri lettori a contrastare efficacemente le tonnellate diche i media filo Nato ci regaleranno nei prossimi giorni. Qui per vedere il primo video: Ascesa ...... come l'uso dei software e l'interpretazione dei dati, la capacità di lavorare in gruppo e il problem - solving, nonché la capacità di riconoscere lee l'attendibilità delle fonti. Sarah ... Fake news: come può TikTok diventare tana di disinformazione elettorale Come funziona FakeYou, l'app con la voce dei personaggi famosi dove ogni utente può registrare il messaggio che desidera e farlo dire a chi vuole. Ma attenzione alle fake news ...Sembrava strano non imbattersi in segnalazioni del genere da tempo e, puntualmente, torna oggi 13 ottobre la bufala “da domani niente buongiorno e buonanotte con foto”. L’ultimo riscontro in merito lo ...