(Di giovedì 13 ottobre 2022) “Nonle donnequali e non è detto che se unaarriva ad essere Premierpolitica a vantaggio delle donne. Penso chenon abbia mai messo questo punto tra le priorità, non credo ci saranno cambiamenti per le donne e tra l’altro è il partito conelette”. Ieri, mentre entrava alla Camera, la deputata del Partito Democratico Lauraarrivata per l’assemblea dei parlamentari eletti del partito si è lasciata andare a dichiarazioni sprezzanti nei confronti di Giorgia, arrivando al delirio quando sostiene che Fratelli d’Italia, che è il partito che ha fatto crescere e portato unaai vertici del Paese, sarebbe maschilista avendo elettoparlamentari di tutti gli altri. ...

Secolo d'Italia

...del fatto che la Meloni si sentisse demonizzata da certa stampa Rosi Braidotti ha risposto -... Poi passa al body shaming dicendo che 'la Meloni ha scatenato la suarabbiosa e cattiva ...Non uno di rottura come il pur eccellente Luca Fazzi, che infatti lì ha perso la trebisonda insieme ai compagni (vera nel segnare comunque due canestri pesantissimi), non uno inventato ... La faccia tosta della Boldrini: "La Meloni è donna Non tutte sono uguali" (video). E meno male... Il Napoli batte la Cremonese e lo fa grazie alla rete di Simeone che da subentrante spacca in due il match. Rete decisiva del 1-2, prima del poker azurro, con un perentorio stacco di testa. I principa ...