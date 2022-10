Juventus | prime conferme su Andrea Agnelli | qui salta tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022)ha confermato Max Allegri perché deve, non perché vuole. È stato il suo all-in nel momento di difficoltà massima della sua presidenza, dopo la delusione-distrazione Superlega e il parallelo declino dellada dominatrice a dominata, dunque non può smentire la sua giocata finale. Dovesse affondare, il presidente lo farà con il marinaio scelto al fianco. Non solo per amicizia: difendendo Allegri,protegge prima dise stesso e la sua carriera da alto dirigente che, comunque vada, non si esaurirà con la Juve. Di all-in su Allegri si parla perché, per convincerlo a rinunciare al Real Madrid (almeno così dicono i diretti interessati), ha offerto un quadriennale da 7 milioni netti più bonus fino ad un tetto di 9 all'anno, per un peso a bilancio di ...