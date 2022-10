Juventus | infortunio Di Maria | c’è lesione del bicipite | ecco tempi di recupero

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Laha diramato un comunicato in merito all’patito da Angel Di, spiegando anche quali saranno idi. “Gli esami diagnostici ai quali si è sottoposto Diquesta mattina presso il J-Medical hanno evidenziato unadi basso grado delfemorale della coscia destra. Saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo”, si legge nella nota. Sospiro di sollievo per Di, visto che quindi questonon gli impedirà di giocare ai Mondiali, meno per i tifosi dellache dovranno fare i conti con l’assenza del Fideo fino a inizio novembre. SportFace.