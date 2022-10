Juventus | i tifosi contro dirigenza e calciatori | “Allegri non dimetterti mai” | FOTO

10 Non si placa la rabbia deidelladopo la sconfitta in Champions League sul campo del Maccabi Haifa e le scuse di Andrea Agnelli non sono bastate. Anzi, il presidente bianconero è finito nel mirino della critica. ...contro la società . Di Maria, piccolo sospiro di sollievo. Piccolo sospiro di sollievo, dunque, per i bianconeri, che potrebbero anche ritrovare il fuoriclasse argentino prima della ...I tifosi della Juventus sembrano avere le idee abbastanza chiare in merito al nuovo allenatore, almeno sui social network, dove è emerso il nome di Luis Enrique ...I tifosi della Juve, dopo sconfitta con il Maccabi Haifa, hanno preso posizione difendendo Allegri: nel mirino Agnelli e i giocatori.