Juventus | Di Maria out almeno 20 giorni | lesione al bicipite femorale

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Nella disastrosa partita di Champions di Haifa, contro il Maccabi, laha perso quasi tutte le speranze di risalita in Champions ma anche, nuovamente, Angel Di. Oggi l’argentino è stato sottoposto alle visite mediche ed agli accertamenti necessari per capire l’entità del suo infortunio. Era stato costretto ad uscire dal campo toccandosi il flessore della gamba destra. Al suo posto Allegri aveva mandato in campo Milik. Dagli esami strumentali è emerso che Diha unadi basso grado deldella coscia destra. Laha dato comunicazione del referto con una nota ufficiale sul suo sito. Il club scrive che occorreranno circa 20per il recupero del suo giocatore. Di seguito il comunicato del club: “Gli ...

