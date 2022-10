Juventus | Chiesa è tornato ed è subito on fire VIDEO

... in un momento di difficoltà come quello attuale, sarebbe prezioso riuscire ad accorciare Sullo stesso argomentoIl percorso Dopo due allenamenti con la squadra, Allegri ha mandatoad ......e a cui si lega il progetto di riqualificazione delle strutture sportive di fronte alla...Miretti (calciatore che dai giardinetti sotto casa a Saluzzo è arrivato alla Serie A con la, ...Federico Chiesa prosegue il proprio recupero: l'ex Fiorentina ha ripreso ad allenarsi e a calciare, come dimostrato sui social dalla Juventus ...La Juventus, tramite il proprio account "Twitter", non nasconde la felicità per il rientro in gruppo, almeno per quanto riguarda gli allenamenti, di Federico Chiesa.