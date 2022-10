Juve | per Di Maria lesione di basso grado del bicipite femorale | 20 giorni di stop

...della, almeno da un punto di vista sentimentale, pare stia attraversando un periodo più che felice e tutto merito della sua nuova compagna Nina Lange Barresi . I due sono stati paparazzati...Contro unacosì, bisognerà fare di tuttoapprofittarne. Spietati, una buona volta. Su, ragazzi: senza paura, questo derby può essere alla vostra portata. E uscite prima del tempo dallo ...L'analisi sui match della quattro squadre italiane impagnete in Champions e il punto sui rispettivi gironi Il Napoli vince ancora e vola agli ottavi di Champions League, l’ Inter va a un passo dall’im ...La Juventus è reduce dalla brutta sconfitta in Champions League contro il Maccabi, la qualificazione agli ottavi di finale è ormai appesa ad un filo. La squadra di Allegri è sempre più in crisi, anche ...