Juve | il bilancio non mente | senza Champions sarà un'estate di tagli | ridimensionamento e cessioni

Agenzia ANSA

... ma comunque ileuropeo è in rosso per entrambi. Laha giocato finora il peggior girone di Champions della propria storia: mai aveva fatto solo 3 punti in 4 giornate. Il Milan, che ha ...Benissimo il Napoli, molto bene l'Inter, benino il Milan, malissimo la. Una vittoria, un pareggio e due sconfitte ildelle italiane in Champions. Il Napoli è già qualificato agli ottavi, l'Inter quasi, il Milan è in piena corsa. L'Italia può portare tre ... Juventus, bilancio in rosso per 254 milioni Mese decisivo per la permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus: per ora è solo fiducia a tempo ...Torino e Juventus si sono affrontate 181 volte con un bilancio di 44 vittorie granata, 48 pareggi e 89 successi bianconeri. Nella scorsa stagione la Juventus ha vinto il confronto in trasferta, mentre ...