Juve | Di Maria 20 giorni di stop

Lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra": è questo il risultato degli esami strumentali cui si è sottoposto in mattina Angel Dial J Medical. Come spiega la Juventus in una nota ufficiale, per il completo recupero dell'argentino bisognerà aspettare circa 20 giorni. L'obiettivo, a questo punto, è recuperarlo per il derby ...L'argentino si è sottoposto questa mattina agli esami dopo l'infortunio riportato nella partita contro il Maccabi in Champions League ...Dopo gli esami strumentali sostenuti questa mattina, la Juventus ha emesso una nota per fare il punto sulle condizioni di Angel Di Maria dopo l'infortunio rimediato nel primo tempo ...