Calciomercato.com

Siachiaro, non voglio certo richiudere le frontiere, ma uno di Torino capisce ciò che capita allaprima di uno di Buenos Aires o Rio. E questo ha portato il presidente a metterci ...Lasta probabilmente vivendo uno dei periodi più difficili della sua storia recente. I risultati ... La , però, è sempre fortissima e vaoltre i risultati ottenuti sul rettangolo di gioco. Tra i ... Juve, ben venga il ritiro! Il vento deve cambiare, basta scherzi alla Continassa e calciatori che passeggiano Angel Di Maria è uno dei più grandi campioni in casa Juventus e la sua qualità è unica, ma purtroppo ormai è davvero prossimo all'addio.Davide Lanzafame, ex calciatore di Juventus, Bari e Palermo e oggi allenatore in Ungheria, è stato intervistato dai microfoni di SerieANews.com: "La Juventus Io so solo che ...