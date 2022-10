Jules Verne Trophy | Bertarelli e Guichard per un nuovo tentativo da record

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Yanne Dona, insieme ai nove membri dell’equipaggio del maxi-trimarano Sails of Change si apprestano ad una nuova sfida del, neldi stabilire ildi circumnavigazione del mondo in equipaggio, senza assistenza e senza scalo. Si tratta di una sfida estremamente impegnativa, frutto di un lavoro di anni che mira a promuovere un messaggio chiaro per la tutela degli ecosistemi marini e terrestri. Sails of Change ancora a caccia delIl prossimo stand by rappresenta una nuova avventura per Sails of Change, con il conto alla rovescia che partirà lunedì 24 ottobre: è questo il momento in cui si inizierà ad analizzare le condizioni ...