Iva Zanicchi ha pianto due notti | Milly Carlucci la rassicura dopo l’accaduto

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La nuova edizione di Ballando con le stelle è partita con il botto. Non tanto per le esibizioni dei nuovi concorrenti ma più che altro per quello che è successo durante la prima puntata. Si è parlato tantissimo della terribile offesa che Ivaha fatto a Selvaggia Lucarelli in diretta su Rai 1. Le polemiche sono state innumerevoli sul web ed in tv e pare che la cantante si sia pentita amaramente, tanto da non dormire per ben duedi seguito. Vediamo che cosa ha dichiarato in queste ultime ore la. Ballando con le stelle,incontra Ival’offesa a Selvaggia Lucarelliha incontrato Iva durante il backstage di Ballando con le stelle, così come fa anche con gli altri ...