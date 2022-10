Iva Zanicchi ha fatto una dichiarazione dopo la bufera | “Ho pianto per due notti…”

Leggi su ildemocratico

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ivahauna confessionela: ecco cosa avrebbe detto, i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle cantanti che con il loro talento e la loro più grande professionalità hanno incantato il mondo dello spettacolo italiano: stiamo parlando di lei, la fantastica Iva. Nel corso della sua brillante carriera ha sfornato successi senza tempo come Zingara, La bambola, Non pensare a me, Fra noi e Cuore cosa fai. Oggi viene definita il pollice della canzone italiana, una delle personalità più longeve e apprezzate dal pubblico. Di recente, la donna hauna confessione. curiosità (foto web)Per anni è stata soprannominata l’Aquila di Ligonchio e definita da alcuni addetti ai lavori l’Amália Rodrigues italiana per via del suo ...