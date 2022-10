(Di giovedì 13 ottobre 2022) L’affronterà gli USA nellaper ilai2022 di. Le Campionesse d’Europa hanno perso contro il Brasile per 3-1, sciupando una ghiotta occasione contro Paola Egonu nelset per portarsi in vantaggio. La nostra Nazionale se la dovrà vedere contro le Campionesse Olimpiche, che hanno perso contro la Serbia per 3-1. Le azzurre proveranno a salire sul podio dopo l’argento conquistato quattro anni fa, ma c’è rammarico per una semiche avrebbe potuto avere un altro esito. Miriam Sylla e compagne sono incappate in una dolorosa sconfitta, ma ora dovranno reagire perché sabato 15 ottobre (ore 16.00) scenderanno nuovamente in campo ad Apeldoorn (Paesi Bassi) con l’obiettivo di mettersi al ...

OA Sport

Inizia il conto alla rovescia per, finale per il bronzo dei Mondiali femminili 2022 di volley , in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. Dopo la semifinale persa contro il Brasile, le ragazze di ...Oltre all'sarà utilizzabile in altri 11 paesi: Australia, Brasile, Canada, Corea, Francia, Germania, Giappone, Messico, Regno Unito, Spagna e. Invece per chi non vorrà iscriversi a questo ... Italia-USA, quando si gioca la finale per il terzo posto ai Mondiali di volley femminile Data, programma, orari, tv ROMA - Il Brasile della pallavoli femminile batte l'Italia e va in finale contro la Serbia che ieri aveva battuto gli USA per 3-1. Le ragazze guidate da coach Mazzanti hanno incontrato un Brasile con ...Brasile ancora fatale per l'Italia. Dopo la sconfitta (indolore) nella seconda fase, arriva il pesante ko in semifinale (1-3) ad Apeldoorn che sbarra la strada verso l'oro. Le azzurre soffrono la dife ...